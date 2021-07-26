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Посольство закликало припинити цькування і переслідування футболіста Зозулі в Іспанії

Понеділок, 26 липня 2021, 18:11
Посольство закликало припинити цькування і переслідування футболіста Зозулі в Іспанії

Посольство України в Іспанії підтримало українського футболіста Романа Зозулю, якому іспанські фанати вкотре закидають "нацизм". 

Джерело: заява посольства України в Іспанії

Пряма мова: "У зв’язку з черговою провокацією, спрямованою проти Романа Зозулі, посольство України в Іспанії вкотре висловлює свою підтримку футболісту, патріоту та громадянину України Роману Зозулі.

Ми повторюємо, що Роман Зозуля - один з українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольну владу Іспанії вжити конкретних та рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі. Брехливі закиди не можуть вплинути на професійний розвиток Романа".

Що було раніше: Іспанські ЗМІ писали, що український футболіст переходить із іспанської Сегунди в Алькоркон.

Проте переговори про трансфер футболіста нібито сповільнились після обурливої реакції іспанських фанатів.

Іспанські фанати вважають, що спортсмен пов’язаний з українськими "нацистами".

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2019 року президент Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю після проявів нетерпимості та словесних нападів іспанських ультрас. Зозуля - волонтер, який допомагає українській армії.
  • У 2020 році президент нагородив Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.
  • У 2019 році матч між ФК "Райо Вальєкано" і "Альбасете" в Іспанії відклали через образи на адресу нападника "Альбасете", українця Романа Зозулі.
  • Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Українська правда

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Теми: футболІспанія
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