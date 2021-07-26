Посольство закликало припинити цькування і переслідування футболіста Зозулі в Іспанії
Посольство України в Іспанії підтримало українського футболіста Романа Зозулю, якому іспанські фанати вкотре закидають "нацизм".
Джерело: заява посольства України в Іспанії
Пряма мова: "У зв’язку з черговою провокацією, спрямованою проти Романа Зозулі, посольство України в Іспанії вкотре висловлює свою підтримку футболісту, патріоту та громадянину України Роману Зозулі.
Ми повторюємо, що Роман Зозуля - один з українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольну владу Іспанії вжити конкретних та рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі. Брехливі закиди не можуть вплинути на професійний розвиток Романа".
Що було раніше: Іспанські ЗМІ писали, що український футболіст переходить із іспанської Сегунди в Алькоркон.
Проте переговори про трансфер футболіста нібито сповільнились після обурливої реакції іспанських фанатів.
Іспанські фанати вважають, що спортсмен пов’язаний з українськими "нацистами".
Нагадаємо:
- Наприкінці 2019 року президент Зеленський підтримав українського футболіста Романа Зозулю після проявів нетерпимості та словесних нападів іспанських ультрас. Зозуля - волонтер, який допомагає українській армії.
- У 2020 році президент нагородив Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.
- У 2019 році матч між ФК "Райо Вальєкано" і "Альбасете" в Іспанії відклали через образи на адресу нападника "Альбасете", українця Романа Зозулі.
- Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.