Посольство призвало прекратить травлю и преследование футболиста Зозули в Испании

Посольство Украины в Испании поддержало украинского футболиста Романа Зозулю, которого испанские фанаты в очередной раз обвиняют в "нацизме".

Источник: заявление посольства Украины в Испании

Прямая речь: "В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозули.

Мы повторяем, что Роман Зозуля - один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа".

Что было раньше: Испанские СМИ писали, что украинский футболист переходит из испанской Сегунды в Алькоркон.

Однако переговоры о трансфере футболиста якобы замедлились после возмутительной реакции испанских фанатов.

Испанские фанаты считают, что спортсмен связан с украинскими "нацистами".

Напомним: