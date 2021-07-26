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Посольство призвало прекратить травлю и преследование футболиста Зозули в Испании

Понедельник, 26 июля 2021, 18:11
Посольство призвало прекратить травлю и преследование футболиста Зозули в Испании

Посольство Украины в Испании поддержало украинского футболиста Романа Зозулю, которого испанские фанаты в очередной раз обвиняют в "нацизме".

Источник: заявление посольства Украины в Испании

Прямая речь: "В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозули.

Мы повторяем, что Роман Зозуля - один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа".

Что было раньше: Испанские СМИ писали, что украинский футболист переходит из испанской Сегунды в Алькоркон.

Однако переговоры о трансфере футболиста якобы замедлились после возмутительной реакции испанских фанатов.

Испанские фанаты считают, что спортсмен связан с украинскими "нацистами".

Напомним: 

  • В конце 2019 года президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявлений нетерпимости и словесных нападок испанских ультрас. Зозуля - волонтер, который помогает украинской армии.
  • В 2020 году президент наградил Зозулю орденом "За заслуги" III степени.
  • В 2019 году матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорблений в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.
  • Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Украинская правда
Темы: футболИспания
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