Посольство призвало прекратить травлю и преследование футболиста Зозули в Испании
Посольство Украины в Испании поддержало украинского футболиста Романа Зозулю, которого испанские фанаты в очередной раз обвиняют в "нацизме".
Источник: заявление посольства Украины в Испании
Прямая речь: "В связи с очередной провокацией, направленной против Романа Зозули, посольство Украины в Испании раз выражает свою поддержку футболисту, патриоту и гражданину Украины Роману Зозули.
Мы повторяем, что Роман Зозуля - один из украинских патриотов, который поддерживает Вооруженные Силы Украины в борьбе против российской вооруженной агрессии, и просим футбольные власти Испании принять конкретные и решительные меры для прекращения несправедливых преследований Романа Зозули. Лживые обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа".
Что было раньше: Испанские СМИ писали, что украинский футболист переходит из испанской Сегунды в Алькоркон.
Однако переговоры о трансфере футболиста якобы замедлились после возмутительной реакции испанских фанатов.
Испанские фанаты считают, что спортсмен связан с украинскими "нацистами".
Напомним:
- В конце 2019 года президент Владимир Зеленский поддержал украинского футболиста Романа Зозулю после проявлений нетерпимости и словесных нападок испанских ультрас. Зозуля - волонтер, который помогает украинской армии.
- В 2020 году президент наградил Зозулю орденом "За заслуги" III степени.
- В 2019 году матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорблений в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.
- Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.