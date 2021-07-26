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Загострення на Донбасі: 10 порушень "тиші", 7 поранених та травмованих

Понеділок, 26 липня 2021, 18:48
Загострення на Донбасі: 10 порушень тиші, 7 поранених та травмованих

Від початку доби зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, у ЗСУ четверо поранених та троє травмованих.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Причепилівки збройні формування РФ обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122-мм. Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: У Донецькій та Луганській областях також зафіксовані прольоти двох безпілотників "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування, вони усі в лікарні. Стан здоров’я одного – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

На обстріли бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
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