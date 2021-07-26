Обострение на Донбассе: 10 нарушений "тишины", 7 раненых и травмированных

С начала суток зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в ВСУ четверо раненых и трое травмированных.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи населенного пункта Водяное, что возле Донецка, противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

В Авдеевке российские Оккупанты обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка враг применил артиллерию калибра 122-мм.Неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

У Старогнатовки российские наемники обстреляли наши позиции по артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибра.

В районе населенного пункта Южное враг вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреляли украинские позиции с автоматических станковых гранатометов".

Детали: В Донецкой и Луганской областях также зафиксированы пролеты двух беспилотников "Орлан-10" с пересечения линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы, они все в больнице. Состояние здоровья одного - тяжелое, одного - средней тяжести, пять - удовлетворительное.

На обстрелы бойцы ООС открывали огонь.