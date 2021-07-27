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Обвал будинку біля Маямі: виявили останню 98-му жертву

Вівторок, 27 липня 2021, 02:14
Обвал будинку біля Маямі: виявили останню 98-му жертву

Опізнали останню 98 жертву обвалу будинку біля Маямі у Флориді.

Джерело: АР

Деталі: Встановили, хто є 98 жертвою обвалу будинку біля Маямі. Її опізнав брат.

Це відбулося за кілька днів після того, як рятувальники офіційно завершили кропітку та емоційно важку роботу пошуку десятків тіл під завалами будинку.

 

Похорон 54-річної жінки, яку опізнали родичі, відбудеться у вівторок.

"Протягом останніх 33 днів вони (рятувальники – ред.) шукали тіла під завалами, ніби когось із своїх рідних", - заявила глава округу Маямі Даніелла Левін Кава під час пресконференції у понеділок.

На цьому пошуково-рятувальні роботи остаточно завершені.

Що передувало: У руїнах багатоповерхового будинку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) завершили пошуки тіл – у результаті обвалу, як з’ясувалося, загинули 97 людей.

Передісторія:

  • 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
  • Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАнадзвичайна подія
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