Обвал дома возле Майами: обнаружили последнюю 98-ю жертву
Опознали последнюю 98 жертву обрушения дома у Майами во Флориде.
Источник: АР
Детали: Установили, кто есть 98 жертвой обрушения дома возле Майами. Ее опознал брат.
Это произошло через несколько дней после того, как спасатели официально завершили кропотливую и эмоционально тяжелую работу поиска десятков тел под завалами дома.
Похорон 54-летней женщины, которую опознали родственники, состоится во вторник.
"В течение последних 33 дней они (спасатели – ред.) искали тела под завалами, будто кого-то из своих родных", – заявила глава округа Майами Даниэлла Левин Кава во время пресс-конференции в понедельник.
На этом поисково-спасательные работы окончательно завершены.
Что предшествовало: В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) завершили поиски тел - в результате обвала, как выяснилось, погибли 97 человек.
Предыстория:
- 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
- Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.