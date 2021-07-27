Обвал дома возле Майами: обнаружили последнюю 98-ю жертву

Опознали последнюю 98 жертву обрушения дома у Майами во Флориде.

Источник: АР

Детали: Установили, кто есть 98 жертвой обрушения дома возле Майами. Ее опознал брат.

Это произошло через несколько дней после того, как спасатели официально завершили кропотливую и эмоционально тяжелую работу поиска десятков тел под завалами дома.

Похорон 54-летней женщины, которую опознали родственники, состоится во вторник.

"В течение последних 33 дней они (спасатели – ред.) искали тела под завалами, будто кого-то из своих родных", – заявила глава округа Майами Даниэлла Левин Кава во время пресс-конференции в понедельник.

На этом поисково-спасательные работы окончательно завершены.

Что предшествовало: В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) завершили поиски тел - в результате обвала, как выяснилось, погибли 97 человек.

Предыстория: