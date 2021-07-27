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Обвал дома возле Майами: обнаружили последнюю 98-ю жертву

Вторник, 27 июля 2021, 02:14
Обвал дома возле Майами: обнаружили последнюю 98-ю жертву

Опознали последнюю 98 жертву обрушения дома у Майами во Флориде.

Источник: АР

Детали: Установили, кто есть 98 жертвой обрушения дома возле Майами. Ее опознал брат.

Это произошло через несколько дней после того, как спасатели официально завершили кропотливую и эмоционально тяжелую работу поиска десятков тел под завалами дома.

 

Похорон 54-летней женщины, которую опознали родственники, состоится во вторник.

"В течение последних 33 дней они (спасатели – ред.) искали тела под завалами, будто кого-то из своих родных", – заявила глава округа Майами Даниэлла Левин Кава во время пресс-конференции в понедельник.

На этом поисково-спасательные работы окончательно завершены.

Что предшествовало: В руинах многоэтажного дома Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (США) завершили поиски тел - в результате обвала, как выяснилось, погибли 97 человек.

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.

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Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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