Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі за добу окупанти 15 разів гатили по позиціях ЗСУ

Вівторок, 27 липня 2021, 07:53
На Донбасі за добу окупанти 15 разів гатили по позиціях ЗСУ

За добу 26 липня в зоні ООС зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 2 порушення.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.

Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку селища Кам’янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: