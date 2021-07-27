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На Донбасі за добу окупанти 15 разів гатили по позиціях ЗСУ

Вівторок, 27 липня 2021, 07:53

За добу 26 липня в зоні ООС зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 2 порушення.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.

Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку селища Кам’янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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