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На Донбассе за сутки оккупанты 15 раз били по позициям ВСУ

Вторник, 27 июля 2021, 07:53

За сутки 26 июля в зоне ООС зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток – 2 нарушения.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки российские оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов.

В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.

Неподалеку опытно оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

У Старогнатовки российские наемники обстреливали позиции ВСУ с артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Южное враг вел огонь с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.

В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного, что у Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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