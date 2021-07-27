На Донбассе за сутки оккупанты 15 раз били по позициям ВСУ
За сутки 26 июля в зоне ООС зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, с начала текущих суток – 2 нарушения.
Источник: Штаб ООС
Детали: Вблизи населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник 4 раза вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.
У Авдеевки российские оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов.
В направлении села Галициновка враг применял артиллерию калибра 122-мм.
Неподалеку опытно оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.
У Старогнатовки российские наемники обстреливали позиции ВСУ с артиллерии калибра 122-мм и минометов 120-го и 82-го калибров.
В районе населенного пункта Южное враг вел огонь с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции с автоматических станковых гранатометов.
В направлении поселка Каменка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе Широкино российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух враждебных беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, одного – средней тяжести, пятерых – удовлетворительное.
По состоянию на 7:00 утра 27 июля зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Золотого-4 враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Водяного, что у Донецка, противник обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.