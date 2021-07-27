Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо "Північного потоку-2" – Politico

Вівторок, 27 липня 2021, 17:29
В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо Північного потоку-2 – Politico

Європейські дипломати та чиновники позитивно оцінили рішення Києва вимагати консультацій з Єврокомісією та урядом Німеччини щодо угоди Берліна із США, яка стосується газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Видання відзначає, що публічно представники ЄС мало реагували на маневр України. Комісія повторила, що ЄС не розглядає "Північний потік-2" як такий, що відповідає колективним інтересам блоку і заявила, що залишається відкритою для обговорення цього питання з усіма партнерами, включаючи Україну.

"Однак приватно багато чиновників та дипломатів усміхалися та були в захваті від кмітливості Києва", - йдеться у статті.

21 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію.

"Вони вчинили абсолютно правильно. Деякі мої колеги в інституціях вважають, що Угода про асоціацію накладає зобов'язання лише на українців, а не на обидві сторони", - цитує видання одного з чиновників ЄС.

Високопоставлений дипломат ЄС заявив, що реакція Києва була виправданою - але, можливо, також потенційно непродуманою. "Нещодавня українська ініціатива є хитрою, звичайно. Однак мені цікаво, чому вони цього не робили раніше", - сказав він.

Видання відзначає, що розуміння, що Київ має повне право захищати свої інтереси навіть попри загрозу розлютити партнерів, стало проривом для України.

"Головне, що українці почали демонструвати власну ідентичність, а не просто вдячно отримувати донорську допомогу та технічну підтримку. Вони не є невдячними, але я думаю, що вони почали більше діяти як країна", - сказав радник, який багато працював з українськими урядовцями.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше - За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

"Українська правда" у Threads

Теми: Південний потікЄСКиївУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Південний потік
Канада поверне Німеччині турбіну "Північного потоку" – ЗМІ
США хочуть переконатись, що РФ не використовуватиме "Північний потік-2" проти України
Зеленський про "Північний потік-2": Це енергетична війна
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: