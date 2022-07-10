Канада поверне Німеччині турбіну "Північного потоку" – ЗМІ

Канада погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, необхідну для відновлення повноцінної роботи російського газогону "Північний потік".

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона

Деталі: У заяві, оприлюдненій у суботу, Вілкінсон заявив, що дозвіл на передачу було видано після тривалих обговорень з "нашими європейськими друзями та союзниками", а також з Міжнародним енергетичним агентством.

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"Канада надасть обмежений у часі та відкликаний дозвіл Siemens Canada на повернення відремонтованої турбіни "Північного потоку-1" до Німеччини", — йдеться в заяві Вілкінсона.

"За відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що з наближенням зими не зможуть опалювати свої будинки", – зазначається в документі.

Раніше німецькі посадовці закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку" і позбавить Німеччину здатності заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

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Що передувало: Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що рішення про передання Німеччині турбіни Siemens, необхідної для відновлення повноцінної роботи російського газогону "Північний потік", ще не ухвалене.

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції у зв’язку з невиправданим вторгненням Росії в Україну.