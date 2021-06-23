США хочуть переконатись, що РФ не використовуватиме "Північний потік-2" проти України

В Державному департаменті США заявили, що хочуть переконатись, що Росія не зможе використовувати "Північний потік-2" як інструмент примусу проти України чи будь-кого.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми сповнені рішучості спробувати досягнути чогось позитивного зі складної ситуації, яку ми успадкували, і зробити все можливе, щоб врешті європейська енергетична безпека не була підірвана, щоб вона була посилена. Щоб позиція України не була послаблена, а навпаки – зміцнена.

І саме про це ми говоримо із нашими європейськими партнерами. Наша мета, як і раніше, – переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України чи будь-кого іншого у Європі. І я ціную роботу, яку ми здійснюємо із Німеччиною, аби рухатися у цьому напрямку".

Деталі: Відповідну заяву Блінкен зробив під час спільної пресконференції із міністром закордонних справ Німеччини Гaйко Маасом.

Що передувало: Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця 2021 року.

Нагадаємо:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

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