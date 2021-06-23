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США хочуть переконатись, що РФ не використовуватиме "Північний потік-2" проти України

Середа, 23 червня 2021, 21:04

В Державному департаменті США заявили, що хочуть переконатись, що Росія не зможе використовувати "Північний потік-2" як інструмент примусу проти України чи будь-кого. 

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, цитує "Голос Америки

Пряма мова: "Ми сповнені рішучості спробувати досягнути чогось позитивного зі складної ситуації, яку ми успадкували, і зробити все можливе, щоб врешті європейська енергетична безпека не була підірвана, щоб вона була посилена. Щоб позиція України не була послаблена, а навпаки – зміцнена.

І саме про це ми говоримо із нашими європейськими партнерами. Наша мета, як і раніше, – переконатися, що Росія не може використовувати енергію як інструмент примусу, як зброю проти України чи будь-кого іншого у Європі. І я ціную роботу, яку ми здійснюємо із Німеччиною, аби рухатися у цьому напрямку".

Деталі: Відповідну заяву Блінкен зробив під час спільної пресконференції із міністром закордонних справ Німеччини Гaйко Маасом.

Що передувало: Віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що "Північний потік-2" буде добудований до кінця 2021 року.

Нагадаємо:

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу. 
  • Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

Теми: Південний потікСША


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