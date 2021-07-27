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В ЕС оценили сообразительную реакцию Киева на соглашение по "Северному потоку-2" – Politico

Вторник, 27 июля 2021, 17:29
В ЕС оценили сообразительную реакцию Киева на соглашение по Северному потоку-2 – Politico

Европейские дипломаты и чиновники положительно оценили решение Киева требовать консультаций с Еврокомиссией и правительством Германии по соглашению Берлина с США, которая касается газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что публично представители ЕС мало реагировали на маневр Украины. Комиссия повторила, что ЕС не рассматривает "Северный поток-2" как отвечающий коллективным интересам блока, и заявила, что остается открытой для обсуждения этого вопроса со всеми партнерами, включая Украину.

"Однако частно многие чиновники и дипломаты улыбались и были в восторге от реакции Киева", - говорится в статье.

21 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.

"Они поступили абсолютно правильно. Некоторые мои коллеги в институтах считают, что Соглашение об ассоциации накладывает обязательства только на Украину, а не на обе стороны", - цитирует издание одного из чиновников ЕС.

Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что реакция Киева была оправданной - но, возможно, также потенциально непродуманной. "Недавняя украинская инициатива была хитрой, конечно. Однако мне интересно, почему они этого не делали раньше", - сказал он.

Издание отмечает, что понимание, что Киев имеет полное право защищать свои интересы даже несмотря на угрозу разозлить партнеров, стало прорывом для Украины.

"Главное, что украинцы начали демонстрировать свою идентичность, а не просто благодарно получать донорскую помощь и техническую поддержку. Они не неблагодарные, я думаю, что они стали больше действовать как страна", - сказал советник, много работавший с украинскими чиновниками.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

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Темы: Южный потокЕСКиевУкраина
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