Литовський суд не прийняв позов Шарія, але це не стосується його статусу біженця

Відомий російський юрист Марк Фейгін повідомив, що суд Вільнюса відмовив блогеру Анатолію Шарію, який позивався проти нього щодо захисту гідності через коментарі про позбавлення його статусу біженця.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фейгін написав у Twitter.

"Перед вами рішення литовського суду, який відмовив у прийнятті позову Шарія до мене на підставі позбавлення його 10 травня 2021 року статусу біженця у Литві і заборони в'їзду до Литви терміном на 5 років. Він оскаржив це рішення департаменту міграції Литви, але після відмови йому він повинен залишити ЄС", - написав Фейгін і оприлюднив фото судового рішення.

ВИПРАВЛЕНО: Попри те, що з посту юриста можна зробити висновок, що йдеться про рішення суду, яке стосується власне статусу Шарія, насправді справа - виходячи з документів, оприлюднених юристом, ґрунтується на іншому.

За цими документами, Шарій позивався проти Марка Фейгіна у цивільному процесі, вимагаючи покарати того за шкоду честі та гідності Шарія. Приводом для позову стали поширені у соцмережах відеоролики, де на адресу блогера лунали такі епітети як "пігмей", "негідник", "криса" тощо.

Вільнюський суд, розглядаючи цей позов, підтвердив, що литовська влада справді позбавила Шарія статусу біженця, а також заборонила йому в'їзд до Литви, грунтуючись на тому, що Шарій становить загрозу державній безпеці Литви, а також на тому, що обставини, які були підставою для надання йому притулку, вже зникли.

Також йдеться про те, що Шарій не перебуває і ніколи постійно не проживав у Литві. На підставі цього суд вирішив, що репутації Шарія у Литві неможливо було завдати шкоди, та відмовив у задоволенні його позову.

Втім, судова суперечка щодо позбавлення Шарія статусу біженця ще триває, згадано у рішенні, виходячи з наведеного Фейгіним документа. Йдеться про те, що суд виніс цю постанову 27 липня; в реєстрі судових рішень вона ще не опублікована.

Нагадаємо, у травні Литва позбавила статусу біженця блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у державній зраді.

У 2015 році повідомлялося, що Литва розглядала можливість позбавлення статусу біженця Шарія після публікацій про його прокремлівську діяльність.

У 2012 році Шарій переконував литовську владу, що він переслідується з боку режиму президента Віктора Януковича. За його словами, він проводив розслідування про участь державних установ у наркобізнесі, тому проти нього були сфальсифіковані справи.

16 лютого Анатолію Шарію, який проживає в Іспанії, було повідомлено про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.

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