Литовский суд не принял иск Шария, но это не касается его статуса беженца

Известный российский юрист Марк Фейгин сообщил, что суд Вильнюса отказал блогеру Анатолию Шарию, который судился против него о защите достоинства из-за комментариев о лишении его статуса беженца.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter юрист Марк Фейгин.

Фейгин утверждает, что после этого решения Шарию придется покинуть территорию Евросоюза.

"Перед вами решение литовского суда, который отказал в принятии иска Шария ко мне на основании лишения его 10 мая 2021 года статуса беженца в Литве и запрета въезда в Литву сроком на 5 лет. Он обжаловал это решение департамента миграции Литвы, но после отказа он должен покинуть ЕС", - написал Фейгин и обнародовал фото судебного решения.

ИСПРАВЛЕНО: Несмотря на то, что из поста юриста можно сделать вывод, что речь идет о решении суда, касающегося собственно статуса Шария, на самом деле дело - на основании документов, обнародованных юристом, основывается на другом.

Согласно этим документам, Шарий судился против Фейгина в гражданском процессе, требуя наказать его за вред чести и достоинству Шария. Поводом для иска стали распространены в соцсетях видеоролики, где в адрес блогера раздавались такие эпитеты как "пигмей", "негодяй", "крыса" и другие.

Вильнюсский суд, рассматривая этот иск, подтвердил, что литовские власти действительно лишили Шария статуса беженца, а также запретили ему въезд в Литву, основываясь на том, что Шарий представляет угрозу государственной безопасности Литвы, а также на том, что обстоятельства, которые были основанием для предоставления ему убежища, уже исчезли.

Также говорится, что Шарий не проживает и никогда постоянно не проживал в Литве. На основании этого суд решил, что репутации Шария в Литве невозможно было нанести вред, и отказал в удовлетворении его иска.

Впрочем, судебный спор о лишении Шария статуса беженца еще продолжается, упомянуто в решении, исходя из приведенного Фейгиным документа. Суд вынес это постановление 27 июля; в реестре судебных решений оно еще не опубликовано.

Напомним, в мае Литва лишила статуса беженца блогера Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в государственной измене.

В 2015 году сообщалось, что Литва рассматривала возможность лишения статуса беженца Шария після публікацій о его прокремлёвской деятельности.

В 2012 году Шарий убеждал литовскую власть, что его преследует режим президента Виктора Януковича. По его словам, он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него были фальсифицированы дела.

16 февраля Анатолию Шарию, проживающему в Испании, было сообщено о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.



