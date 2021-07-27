Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Годовщина перемирия: боевики запустили почти 70 мин в районе Золотого-4

Вторник, 27 июля 2021, 18:00

Российские оккупанты трижды нарушили "тишину", в том числе и запустили около 70 осколочно-фугасных мин в районе Золотого-4.

Источник: штаб ООС, пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила

Детали: В 24 ОМБр сообщили, что с самого утра боевики выпустили около 7 десятков осколочно-фугасных мин со 120-мм миномета в район населенного пункта Золотое-4.

Также враг вел огонь из минометов у Водяного. В районе Катериновки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь в ВСУ вследствие обстрелов нет.

 

Напомним: С полуночи 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ.

На востоке Украины за год режима прекращения огня погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения. Это вдвое меньше, чем годом ранее.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойнаперемирие
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Госдепе обнаружили изображения свастики

видеоУ Путина есть ядерное оружие, нефть и больше ничего – Байден

Зеленский: 150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году

Новости 27 июля: новый главнокомандующий, украинцы об "едином народе"

В ОГП заявили, что сейчас не могут уволить Мамедова по собственному желанию

С нардепа Брагара сняли обвинения в наркотиках: патрульных наказали

Все новости...
Донбасс
За год "тишины" на Донбассе погибли в два раза меньше бойцов, чем годом ранее
На Донбассе за сутки оккупанты 15 раз били по позициям ВСУ
Обострение на Донбассе: 10 нарушений "тишины", 7 раненых и травмированных
Последние новости
04:52
Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки почти 400 нарушений "тишины" в Донецкой области
04:15
Военные США нанесли более десятка авиаударов по "Талибану"
03:24
Байден заявил об угрозе "настоящей войны" из-за кибератак
02:32
"Вероятно, речь идет об умышленном поджоге" – директор Хортицы о пожаре в заповеднике
01:58
В Киеве умер первый пациент со штаммом Дельта
01:17
В Госдепе обнаружили изображения свастики
00:38
Четырех жителей Минска арестовали за белые листы бумаги на окнах
00:09
видеоУ Путина есть ядерное оружие, нефть и больше ничего – Байден
23:48
инфографикаВ США рекомендуют из-за "Дельты" носить маски даже вакцинированным
22:50
В Британии наибольшее количество ежедневных случаев смерти от COVID-19 с марта
Все новости...