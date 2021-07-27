Годовщина перемирия: боевики запустили почти 70 мин в районе Золотого-4

Российские оккупанты трижды нарушили "тишину", в том числе и запустили около 70 осколочно-фугасных мин в районе Золотого-4.

Источник: штаб ООС, пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила

Детали: В 24 ОМБр сообщили, что с самого утра боевики выпустили около 7 десятков осколочно-фугасных мин со 120-мм миномета в район населенного пункта Золотое-4.

Также враг вел огонь из минометов у Водяного. В районе Катериновки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь в ВСУ вследствие обстрелов нет.

Напомним: С полуночи 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ.

На востоке Украины за год режима прекращения огня погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения. Это вдвое меньше, чем годом ранее.