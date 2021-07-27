Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Годовщина перемирия: боевики запустили почти 70 мин в районе Золотого-4

Вторник, 27 июля 2021, 18:00
Годовщина перемирия: боевики запустили почти 70 мин в районе Золотого-4

Российские оккупанты трижды нарушили "тишину", в том числе и запустили около 70 осколочно-фугасных мин в районе Золотого-4.

Источник: штаб ООС, пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила

Детали: В 24 ОМБр сообщили, что с самого утра боевики выпустили около 7 десятков осколочно-фугасных мин со 120-мм миномета в район населенного пункта Золотое-4.

Также враг вел огонь из минометов у Водяного. В районе Катериновки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что боевых потерь в ВСУ вследствие обстрелов нет.

 

Напомним: С полуночи 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ.

На востоке Украины за год режима прекращения огня погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения. Это вдвое меньше, чем годом ранее.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассООСвойнаперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Донбасс
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: