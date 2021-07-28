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У Конгресі США заслухали перших свідків атаки на Капітолій

Середа, 28 липня 2021, 05:45
У Конгресі США заслухали перших свідків атаки на Капітолій

Спеціальний комітет Палати представників Конгресу США у вівторок, 27 липня, провів перше засідання з розслідування заворушень у Капітолії 6 січня.

Джерело: DW

Деталі: На початку слухань були показані відео нападів прихильників Дональда Трампа на співробітників поліції Капітолію.

Слово було надане і представникам правоохоронних органів, які працювали в той день.

За відомостями поліцейського Акуїліно Гонелла, його і його колег "била, штовхали, бризкала хімікатами, засліплювала очі лазером люта натовп".

Правоохоронець порівняв події в Капітолії із "середньовічної битвою".

Глава спецкомітету з розслідування заворушень конгресмен-демократ Бенні Томпсон у своїй вступній промові заявив, що деякі особи прибули в той день у столицю США "з чіткими планами підірвати нашу демократію".

"Є докази, що це було скоординований, спланований напад", - вказав він.

Депутат Елізабет Чейні, одна з небагатьох критиків Трампа в Республіканській партії, в свою чергу, застерегла інших республіканців від "прикрашання дійсності" або "приховування правди про напад".

Якщо Конгрес не буде діяти відповідально і не з'ясує, що трапилося, то те, що сталося "залишиться раковою пухлиною на нашій конституційній республіці", - підкреслила вона.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • Трамп після цього пообіцяв "впорядковану" передачу влади Байдену.
  • Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проєкт, яким закликають віцепрезидента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Дональда Трампа з посади.
  • Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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