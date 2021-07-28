В Конгрессе США заслушали первых свидетелей атаки на Капитолий
Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США во вторник, 27 июля, провел первое заседание по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января.
Источник: DW
Детали: В начале слушаний были показаны видео нападений сторонников Дональда Трампа на сотрудников полиции Капитолия.
Слово было предоставлено и представителям правоохранительных органов, работавших в тот день.
По сведениям полицейского Акуилино Гонелла, его и его коллег "избивала, пинала, толкала, опрыскивала химикатами, ослепляла поражающим глаза лазером свирепая толпа".
Страж порядка сравнил события в Капитолии со "средневековой битвой".
Глава спецкомитета по расследованию беспорядков конгрессмен-демократ Бенни Томпсон в своей вступительной речи заявил, что некоторые лица прибыли в тот день в столицу США "с четкими планами подорвать нашу демократию".
"Есть доказательства, что это было скоординированное, спланированное нападение", - указал он.
Депутат Элизабет Чейни, одна из немногих критиков Трампа в Республиканской партии, в свою очередь, предостерегла других республиканцев от "приукрашивания действительности" или "сокрытия правды о нападении".
Если Конгресс не будет действовать ответственно и не выяснит произошедшее, то случившееся "останется раковой опухолью на нашей конституционной республике", - подчеркнула она.
Напомним:
- 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
- Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
- Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.
- Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.