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В Конгрессе США заслушали первых свидетелей атаки на Капитолий

Среда, 28 июля 2021, 05:45

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США во вторник, 27 июля, провел первое заседание по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января.

Источник: DW

Детали: В начале слушаний были показаны видео нападений сторонников Дональда Трампа на сотрудников полиции Капитолия.

Слово было предоставлено и представителям правоохранительных органов, работавших в тот день.

По сведениям полицейского Акуилино Гонелла, его и его коллег "избивала, пинала, толкала, опрыскивала химикатами, ослепляла поражающим глаза лазером свирепая толпа".

Страж порядка сравнил события в Капитолии со "средневековой битвой".

Глава спецкомитета по расследованию беспорядков конгрессмен-демократ Бенни Томпсон в своей вступительной речи заявил, что некоторые лица прибыли в тот день в столицу США "с четкими планами подорвать нашу демократию".

"Есть доказательства, что это было скоординированное, спланированное нападение", - указал он.

Депутат Элизабет Чейни, одна из немногих критиков Трампа в Республиканской партии, в свою очередь, предостерегла других республиканцев от "приукрашивания действительности" или "сокрытия правды о нападении".

Если Конгресс не будет действовать ответственно и не выяснит произошедшее, то случившееся "останется раковой опухолью на нашей конституционной республике", - подчеркнула она.

Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.
  • Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Темы: США
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