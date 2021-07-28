Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів
За добу 27 липня в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 3 порушення "тиші".
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку 28 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає.
Нагадаємо: Російські окупанти запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.