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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів

Середа, 28 липня 2021, 07:35
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів

За добу 27 липня в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, з початку поточної доби – 3 порушення "тиші".

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу Золотого-4 та Водяного противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі населених пунктів Катеринівка та Кам’янка російські окупанти здійснювали обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку 28 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік селища Зайцеве російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Піски та Водяне ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за минулу та поточну добу серед українських захисників немає.

Нагадаємо: Російські окупанти запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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