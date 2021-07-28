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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

Среда, 28 июля 2021, 07:35
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

За сутки 27 июля в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, с начала текущих суток – 3 нарушения "тишины".

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

В районе населенных пунктов Екатериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 28 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня за минувшие и текущие сутки среди украинских защитников нет.

Напомним: Российские оккупанты запустили около 70 осколочно-фугасных мин в районе Золотого-4.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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