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Зеленський каже, що його не лякають протести суддів проти реформи: Нормальні хвилі

Середа, 28 липня 2021, 12:29

Президент Володимир Зеленський заявив, що владу не лякають протести і залякування "певної гілки влади" проти судової реформи.

Джерело: Зеленський у спілкуванні з журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація"

Пряма мова: "Найголовніше, куди ми йдемо, це зміни нашої судової системи. Ви ж бачите, що зараз багато суддів показують нам своє відношення через те, що ми проголосували про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію.

Я вважаю, що це нормальні хвилі на морі. Штилю ми не очікуємо. Ми в цьому штормі живемо мінімум 2 роки, але наш корабель став за останній рік більш потужним, тому  я дуже спокійно ставлюсь до будь-яких складних відносин чи залякувань від будь-якої гілки влади.

Ми розпочнемо і доведемо реформу до кінця і буде очищення суддів у будь-якому випадку".

Деталі: За його словами, Україна має конструктивні та робочі відносини з МВФ і проголосувала за ті реформи, які там вимагали.

Президент вважає, що країна готова до отримання траншу МВФ, бо виконала для цього всі вимоги.

Нагадаємо:

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийсудреформиМВФ


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