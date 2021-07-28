Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский говорит, что его не пугают протесты судей против реформы: Нормальные волны

Среда, 28 июля 2021, 12:29

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть не пугают протесты и запугивания "определенной ветви власти" против судебной реформы.

Источник: Зеленский в общении с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация"

Прямая речь: "Самое главное, куда мы идем, это изменения нашей судебной системы. Вы же видите, что сейчас многие судьи показывают нам свое отношение из-за того, что мы проголосовали о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии.

Я считаю, что это нормальные волны на море. Штиля мы не ожидаем. Мы в этом шторме живем минимум 2 года, но наш корабль стал за последний год более мощным, поэтому я очень спокойно отношусь к любым сложным отношениям или запугиваниям от любой ветви власти.

Мы начнем и доведем реформу до конца и будет очистка судей в любом случае".

Детали: По его словам, Украина имеет конструктивные и рабочие отношения с МВФ и проголосовала за те реформы, которые там требовали.

Президент считает, что страна готова к получению транша МВФ, потому что выполнила для этого все требования.

Этому предшествовало: 

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийсудреформыМВФ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Третья доза Pfizer значительно усиливает защиту от "Дельты" – компания

Зеленский сменил начальника Генштаба, командующих ДШВ и ООС

Новости 28 июля: новые правила пересечения границы, падение самолета

фото"Для меня было честью": Байден встретился с Тихановской

В авиакатастрофе на Прикарпатье погибли трое хасидов из США

СНБО проведет выездное заседание в Донецкой области – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский о ценах на электроэнергию: С 1 августа "сюрпризов" для общества не будет
Зеленский об урегулировании на Донбассе: "Нормандская встреча" будет, но все зависит от России
Зеленский упрекнул Кличко из-за крестного хода УПЦ МП
Последние новости
23:41
фотоМакрон подал жалобу на автора плаката, который изобразил его в образе Гитлера
23:28
фотоУкраина и США уже договорились подписать три документа во время визита Зеленского
22:56
С 2022 года Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев для выдачи виз
22:34
Третья доза Pfizer значительно усиливает защиту от "Дельты" – компания
22:09
Новости экономики: Украина готова к траншу МВФ, тарифы на электроэнергию рассмотрит СНБО
21:58
Доказать в суде контроль РФ на Донбассе помогут показания пленных и предателей - Лещина
21:45
Зеленский сменил начальника Генштаба, командующих ДШВ и ООС
21:31
ЕБРР планирует предоставить Ощадбанку кредит в 100 млн евро
21:23
Новости 28 июля: новые правила пересечения границы, падение самолета
21:02
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Все новости...