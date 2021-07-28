Зеленский говорит, что его не пугают протесты судей против реформы: Нормальные волны
Президент Владимир Зеленский заявил, что власть не пугают протесты и запугивания "определенной ветви власти" против судебной реформы.
Источник: Зеленский в общении с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация"
Прямая речь: "Самое главное, куда мы идем, это изменения нашей судебной системы. Вы же видите, что сейчас многие судьи показывают нам свое отношение из-за того, что мы проголосовали о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии.
Я считаю, что это нормальные волны на море. Штиля мы не ожидаем. Мы в этом шторме живем минимум 2 года, но наш корабль стал за последний год более мощным, поэтому я очень спокойно отношусь к любым сложным отношениям или запугиваниям от любой ветви власти.
Мы начнем и доведем реформу до конца и будет очистка судей в любом случае".
Детали: По его словам, Украина имеет конструктивные и рабочие отношения с МВФ и проголосовала за те реформы, которые там требовали.
Президент считает, что страна готова к получению транша МВФ, потому что выполнила для этого все требования.
Этому предшествовало:
- 14 июля Верховная Рада приняла законопроект №5068, который предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Однако народные депутаты зарегистрировали 4 проекта постановлений, которые блокируют его подписание.
- 29 июня Верховная Рада приняла законопроект №3711-Д, который предусматривает перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов.