Ще одна українка вийшла у півфінал Олімпіади

Українська каноїстка Вікторія Ус потрапила до півфіналу Олімпіади-2020 у Токіо, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці.

Джерело: пресслужба Мінмолоді та спорту

Деталі: Українка показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує 29 липня.

Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою - чешка Тереза Фішерова.

Нагадаємо: