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Ще одна українка вийшла у півфінал Олімпіади

Середа, 28 липня 2021, 13:24

Українська каноїстка Вікторія Ус потрапила до півфіналу Олімпіади-2020 у Токіо, виступивши в гребному слаломі в каное-одиночці.

Джерело: пресслужба Мінмолоді та спорту

Деталі: Українка показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує 29 липня.

Перше місце у британки Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою - чешка Тереза Фішерова.

Нагадаємо: 

  • 27 липня у фіналі у веслувальному слаломі серед жінок – за підсумками змагань Вікторія Ус потрапила до десятки найкращих веслувальниць планети та показала 8-й результат.
  • 28 липня перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпіади-2020 в одиночному розряді з тенісу. 29 липня вона зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортУкраїнаЯпонія


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