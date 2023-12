Світоліна про майбутній півфінал на Олімпіаді: Знайома зі стилем суперниці

Перша ракетка України Еліна Світоліна, котра вийшла до півфіналу Олімпіади-2020 в одиночному розряді, розповіла, що знайома із стилем гри майбутньої суперниці чешки Маркети Вондроушової.

Джерело: пресслужба НОК та олімпійської команди

Пряма мова щодо півфіналу з чешкою Маркетою Вондроушовою: "В принципі, я знаю стиль гри цієї тенісистки. То ж буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у гарній фізичній формі".

Деталі: Світоліна розповіла, що дуже щаслива потрапити до півфіналу, адже напередодні у неї була дуже складна гра і довелося витратити багато енергії впродовж останніх трьох матчів.

Тенісистка подякувала своїй команді, яка "наполегливо працювала, аби допомогти їй відновитися і підійти до зустрічі в гарній формі".

Українка також заявила, що хоче запам'ятатися як борець, який представляє свою країну, тому хоче виграти у всьому.

Наразі Світоліну вважають фавориткою в одиночному розряді на Олімпіаді-2020 в Токіо.

"I want to be remembered as a fighter for my country, I want to win everything that I play,"



The gold rush is on for @ElinaSvitolina as she is now the favourite to top the women’s singles podium at #Tokyo2020



More in the Summer 2021 edition of ITFWorld 👇#Tennis | #Olympics