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Світоліна про майбутній півфінал на Олімпіаді: Знайома зі стилем суперниці

Середа, 28 липня 2021, 09:14
Світоліна про майбутній півфінал на Олімпіаді: Знайома зі стилем суперниці

Перша ракетка України Еліна Світоліна, котра вийшла до півфіналу Олімпіади-2020 в одиночному розряді, розповіла, що знайома із стилем гри майбутньої суперниці чешки Маркети Вондроушової.

Джерело: пресслужба НОК та олімпійської команди

Пряма мова щодо півфіналу з чешкою Маркетою Вондроушовою: "В принципі, я знаю стиль гри цієї тенісистки. То ж буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у гарній фізичній формі".

Деталі: Світоліна розповіла, що дуже щаслива потрапити до півфіналу, адже напередодні у неї була дуже складна гра і довелося витратити багато енергії впродовж останніх трьох матчів.

Тенісистка подякувала своїй команді, яка "наполегливо працювала, аби допомогти їй відновитися і підійти до зустрічі в гарній формі".

Українка також заявила, що хоче запам'ятатися як борець, який представляє свою країну, тому хоче виграти у всьому. 

Наразі Світоліну вважають фавориткою в одиночному розряді на Олімпіаді-2020 в Токіо.

Що було раніше: Перша ракетка України в 1/4 фіналу одиночного розряду на Олімпійських іграх-2020 у Токіо здолала італійку Камілу Джорджі. Перемогу українка здобула у двох сетах.

Українка називає Джорджі "складною суперницею". Світоліна розповіла, що "щаслива, що змогла відновити сили" перед грою.

За її словами, попри деякі помилки, вона доволі впевнено грала і це принесло результат.

До того Світоліна здобула три трьохсетові перемоги поспіль.

Українська правда

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Теми: ОлімпіадаУкраїнаспортЯпонія
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