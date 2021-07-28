Еще одна украинка вышла в полуфинал Олимпиады
Среда, 28 июля 2021, 13:24
Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.
Источник: пресс-служба Минмолодежи и спорта
Детали: Украинка показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует 29 июля.
Первое место у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза Фишерова.
Напомним:
- 27 июля в финале Олимпиады в гребном слаломе среди женщин - по итогам соревнований Виктория Ус попала в десятку лучших спортсменок планеты и показала 8-й результат.
- 28 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в одиночном разряде. 29 июля она сыграет с чешкой Маркетой Вондроушевой.
Украинская правда