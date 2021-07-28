Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще одна украинка вышла в полуфинал Олимпиады

Среда, 28 июля 2021, 13:24
Еще одна украинка вышла в полуфинал Олимпиады

Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Источник: пресс-служба Минмолодежи и спорта

Детали: Украинка показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует 29 июля.

Первое место у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза ​​Фишерова.

Напомним:

  • 27 июля в финале Олимпиады в гребном слаломе среди женщин - по итогам соревнований Виктория Ус попала в десятку лучших спортсменок планеты и показала 8-й результат.
  • 28 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в одиночном разряде. 29 июля она сыграет с чешкой Маркетой Вондроушевой.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортУкраинаЯпония
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Олимпиада
МОК пока не планирует приглашать РФ и Беларусь на Олимпиаду-2024
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет стал на сторону агрессора: как восстановить справедливость
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: