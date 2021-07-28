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Еще одна украинка вышла в полуфинал Олимпиады

Среда, 28 июля 2021, 13:24

Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Источник: пресс-служба Минмолодежи и спорта

Детали: Украинка показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует 29 июля.

Первое место у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза ​​Фишерова.

Напомним:

  • 27 июля в финале Олимпиады в гребном слаломе среди женщин - по итогам соревнований Виктория Ус попала в десятку лучших спортсменок планеты и показала 8-й результат.
  • 28 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в одиночном разряде. 29 июля она сыграет с чешкой Маркетой Вондроушевой.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортУкраинаЯпония
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