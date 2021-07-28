Еще одна украинка вышла в полуфинал Олимпиады

Украинская каноистка Виктория Ус попала в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Источник: пресс-служба Минмолодежи и спорта

Детали: Украинка показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует 29 июля.

Первое место у британки Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей - чешка Тереза ​​Фишерова.

Напомним: