Анонім повідомив про замінування Чорнобильської АЕС

У середу 28 липня на електронну пошту "Чорнобильська АЕС" від невідомої особи надійшло повідомлення, що на території промислового майданчика станції заклали вибуховий предмет.

Джерело: пресслужба ЧАЕС

Дослівно: "Дві години тому було отримано анонімного листа щодо мінування Чорнобильської атомної електростанції і можливого вибуху на ЧАЕС.

Підрозділи поліції разом з підрозділами СБУ та безпекою ЧАЕС оперативно відреагували на інформацію, перекрили всі КПП Чорнобильської зони, повідомили підприємства про можливу загрозу і підвищену увагу в зв'язку з введеними заходами безпеки".

Деталі: Наразі інформація перевіряється, відпрацьовуються ділянки можливого правопорушення.

Повідомляється, що на підприємстві оголошено режим аварійної готовності, виконуються заходи для запобігання терористичної загрози.

UPD: Пізніше поліція повідомила, що під час проведення перевірки вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території атомної електростанції виявлено не було, режим аварійної небезпеки знято.

У травні вчені зафіксували зростання ядерної активності у зруйнованому реакторі на Чорнобильській АЕС.

Передісторія:

26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, яку Радянський Союз спершу приховував. Від вибуху реактора на АЕС, розташованій приблизно за 108 км на північ від Києва, 31 людина померла одразу, переважно від гострої променевої хвороби, а ще тисячі людей отримали такі радіаційні захворювання, як рак.

Загальна кількість загиблих і довгострокові наслідки найбільшої в історії атомної енергетики аварії – питання дискусій.

У 2019 році британо-американський мінісеріал "Чорнобиль" каналу HBO спричинив стрибок відвідування електростанції та сусідньої Прип'яті: 120 тисяч людей відвідали ці місця.

Місто Чорнобиль лежить на правому березі річки Прип'ять, у Поліссі. Історичні згадки про нього сягають XII сторіччя.

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