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Аноним сообщил о заминировании Чернобыльской АЭС

Среда, 28 июля 2021, 15:33

В среду 28 июля на электронную почту "Чернобыльской АЭС" от неизвестного лица поступило сообщение, что на территории промышленной площадки станции заложили взрывное устройство.

Источник: пресс-служба ЧАЭС

Дословно: "Два часа назад было получено анонимное письмо о минировании Чернобыльской атомной электростанции и возможного взрыва на ЧАЭС.

Подразделения полиции совместно с подразделениями СБУ и безопасностью ЧАЭС оперативно отреагировали на информацию, перекрыли все КПП Чернобыльской зоны, сообщили предприятиям о возможной угрозе и повышении внимания в связи с введенными мерами безопасности".

Детали: Сейчас информация проверяется, отрабатываются участки возможного правонарушения.

Сообщается, что на предприятии объявлен режим аварийной готовности, проводятся мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

UPD: Позже полиция сообщила, что во время проведения проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, режим аварийной опасности снят.

В мае ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской АЭС.

Предыстория:

  • 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которую Советский Союз сначала скрывал. От взрыва реактора на АЭС, расположенной приблизительно в 108 км к северу от Киева, 31 человек умер сразу, преимущественно от острой лучевой болезни, а еще тысячи людей получили такие радиационные заболевания, как рак.
  • Общее количество погибших и долгосрочные последствия крупнейшей в истории атомной энергетики аварии – вопрос дискуссий.
  • В 2019 году британо-американский минисериал "Чернобыль" канала HBO вызвал скачок посещения электростанции и соседней Припяти: 120 тісяч человек посетили эти места.
  • Город Чернобыль лежит на правом берегу реки Припять, в Полесье. Исторические упоминания о нем восходят к XII веку.

Читайте также: Город, которого нет. Что происходит в Чернобыле и как здесь живут самоселы

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Украинская правда
Темы: Чернобыльполиция
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