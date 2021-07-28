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Кабмин обновил план вакцинации, замахнувшись на 8 миллионов прививок ежемесячно

Среда, 28 июля 2021, 17:07
На вакцинацию, Громадське

Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации против коронавируса. Этот документ предусматривает постепенное наращивание темпов прививок до конца 2021:года, с сентября в Украине должны вводить более 8 миллионов доз вакцины ежемесячно.

Источник: пояснительная записка и приложение к распоряжению правительства, одобренного 28 июля, Hromadske

Детали: По состоянию на утро 28 июля Украина пересекла отметку в 5 миллионов прививок против коронавируса: их делали 5 месяцев, начиная с 24 февраля.

При этом правительство планирует вакцинировать большинство взрослого населения Украины до конца 2021 года.

В июле минимальное количество прививок (потребность) определено на уровне 5,3 миллиона доз. В августе этот показатель должен вырасти до 6 миллионов.

В сентябре уже планируют делать более 8,2 миллиона прививок, а в октябре, ноябре и декабре – по 8,5 миллиона.

К концу года, по плану правительства, минимальное количество прививок совокупно составит почти 48,9 миллионов прививок, а доз вакцин Украина получит почти 47,4 миллиона (из них 39,2 миллиона – за средства государственного бюджета, а 8,1 миллиона – в рамках программы COVAX).

Начиная с июля, больше всего препаратов Украина должна получить от производителя Pfizer/BioNTech - более 20 миллионов. Также должны поступить 10 миллионов доз американской вакцины от Novavax, более 5,3 миллиона китайской CoronaVac и почти 5,5 миллиона вакцины AstraZeneca.

 

Напомним: Согласно предварительной версии Национального плана вакцинации, с мая в Украине должны были делать минимум по 5,6 миллиона прививок ежемесячно. Для этого ежедневно нужно было вакцинировать примерно 182 тысяч человек.

Таких темпов достичь не удалось. В мае сделали в целом 425 тысяч прививок, а в июне – 1 миллион 552 тысячи.

Однако в течение последних нескольких недель в Украине ежедневно наращивают усилия по прививкам. В частности, 24 июля в Украине установили новый рекорд вакцинации за сутки – более 152 тысяч доз.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2021 года в Украину привезут 47 млн доз вакцин от коронавируса, 20 млн из них - от компании Pfizer.

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияCovid-2019
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