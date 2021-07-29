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"Йшов до неї 18 років" – Романчук про олімпійську медаль

Четвер, 29 липня 2021, 08:02

Плавець Михайло Романчук, який здобув бронзову медаль під час запливу на 800 метрів вільним стилем, заявив, що йшов до цієї перемоги 18 років. 

Джерело: Романчук у коментарі для Національного олімпійського комітету

Пряма мова: "До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було".

Деталі: Призер Олімпійських ігор подякував вболівальникам за підтримку. Хоча плавець і не приховує, що сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив напередодні, проте відзначив, що його радує те, що рекорд так і не перевершили. 

Що передувало: Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд.

Теми: Олімпіадаспорт


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