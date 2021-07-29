"Йшов до неї 18 років" – Романчук про олімпійську медаль

Плавець Михайло Романчук, який здобув бронзову медаль під час запливу на 800 метрів вільним стилем, заявив, що йшов до цієї перемоги 18 років.

Джерело: Романчук у коментарі для Національного олімпійського комітету

Пряма мова: "До цієї нагороди я йшов 18 років. З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було".

Деталі: Призер Олімпійських ігор подякував вболівальникам за підтримку. Хоча плавець і не приховує, що сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив напередодні, проте відзначив, що його радує те, що рекорд так і не перевершили.

Що передувало: Український плавець Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, напередодні він встановив олімпійський рекорд.