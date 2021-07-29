"Шел к ней 18 лет" – Романчук о олимпийскую медаль

Пловец Михаил Романчук, который выиграл бронзовую медаль во время заплыва на 800 метров вольным стилем, заявил, что шел к этой победе 18 лет.

Источник: Романчук в комментарии для Национального олимпийского комитета

Прямая речь: "К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было".

Детали: Призер Олимпийских игр поблагодарил болельщиков за поддержку. Хотя пловец и не скрывает, что надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил накануне, однако отметил, что его радует то, что рекорд так и не превзошли.

Что предшествовало: Украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль в заплыве на 800 метров вольным стилем, накануне он установил олимпийский рекорд.