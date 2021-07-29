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Раскол усиливается: часть депутатов "Голоса" игнорируют съезд и выходят из партии

Четверг, 29 июля 2021, 10:11
Раскол усиливается: часть депутатов Голоса игнорируют съезд и выходят из партии

Народный депутат Александра Устинова утверждает, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" 29 июля и покидают ряды политсилы.

Источник: Устинова в Facebook

Прямая речь: "Finita la commedia или съезд "Голоса" сегодня, как очередная профанация руководства и цементирования контроля Киры Рудик над партией.

Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" и покидают партию ".

Детали: По словам Устиновой, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет партии искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству.

"Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге ", - отмечает Устинова.

Свое сообщение нардеп подкрепила фото заявления о выходе из партии.

 

Такое заявление выложил также народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Украинская правда" поинтересовалась позицией руководства партии "Голос" и получила следующий ответ: "Все подробности будут в 15:30 на пресс-конференции".

Позже пресс-служба партии дала более пространный комментарий.

Дословно: "Мы благодарны коллегам за совместную работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события доказывают, что совместная работа по строительству партии невозможна. При этом мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет. И уверены, что они понимают, что как депутаты, избранные от партии "Голос", они должны продолжить выполнять программу партии, с которой мы выиграли выборы".

Напомним: В четверг, 29 июля должен состояться закрытый съезд политической партии "Голос". Журналистов пригласили на пресс-конференцию в агентстве "Интерфакс-Украина".

Что предшествовало: Часть "Голоса" обвинила Киру Рудик в узурпации власти в партии. 

Половина членов депутатской фракции "Голос" (десять народных депутатов) выразила недоверие ее руководителю Ярославу Железняку и заявила о намерении создать отдельное объединение в парламенте под названием "Справедливость".

Знать больше: Как у "Голоса" сел голос. История великих смут и маленького рейтинга

Украинская правда

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Темы: Голос
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