Авіакатастрофа на Прикарпатті: поліція уточнила громадянство загиблих іноземців

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини аварії спортивного літака на Коломийщині, у якій загинуло четверо осіб.

Джерело: поліція Івано-Франківщини

Деталі: У ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили осіб загиблих: 60-річний пілот, мешканець Коломийського району, і троє 20-річних пасажирів-іноземців (двоє - громадяни США, ще один - Великої Британії).

Раніше Об'єднана єврейська громада повідомляла, що в літаку, який розбився на Прикарпатті, були хасиди – громадяни США.

Попередньо встановлено, що іноземці у приватного підприємця, який має ліцензію на проведення польотів та право керування літаком, замовили екскурсійний політ у складі групи з трьох осіб.

Поліція детально з'ясовує всі причини та обставини аварії.

На місце події прибули спеціалісти Національного бюро з цивільної авіації для проведення додаткового огляду. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі обласного управління поліції призначили ряд експертиз, зокрема для встановлення технічного стану повітряного судна, перевірки якості пального, яким заправлявся літак.

Що передувало: 28 липня о 13:40 на лінію 102 надійшло повідомлення, що у селі Шепарівці Коломийського району на приватний будинок упав спортивний літак. У результаті загинув пілот і три пасажири-іноземці.

Пізніше стало відомо, що розбився професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк, разом з ним загинули ще троє іноземців.