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Авиакатастрофа на Прикарпатье: полиция уточнила гражданство погибших иностранцев

Четверг, 29 июля 2021, 16:00
Авиакатастрофа на Прикарпатье: полиция уточнила гражданство погибших иностранцев

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства аварии спортивного самолета на Коломыйщине, в которой погибли четыре человека.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

Детали: В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - Великобритании).

Ранее Объединенная еврейская община сообщала, что в самолете, который разбился на Прикарпатье, были хасиды - граждане США.

Предварительно установлено, что иностранцы у частного предпринимателя, имевшего лицензию на проведение полетов и право управления самолетом, заказали экскурсионный полет в составе группы из трех человек.

Полиция подробно выясняет все причины и обстоятельства аварии.

На место происшествия прибыли специалисты Национального бюро по гражданской авиации для проведения дополнительного осмотра. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следователи областного управления полиции назначили ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.

Что предшествовало: 28 июля в 13:40 на линию 102 поступило сообщение, что в селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. В результате погиб пилот и три пассажира-иностранцы.

Позже стало известно, что разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк, вместе с ним погибли еще трое иностранцев.

Украинская правда
Темы: авиакатастрофыИвано-Франковская областьполиция
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