За добу в Україні щепили від COVID 94,5 тисячі людей

За добу 2 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено 94 547 осіб, з них вакциновано першою дозою – 37 107 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 57 440 осіб.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За 2 липня було зроблено на 3 588 щеплень більше, ніж за попередню добу.

Вакцинацію здійснювали силами 559 мобільних бригад з імунізації, 1 410 пунктів щеплення і 26 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 15 257 щеплень, за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 376 772 щеплень.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2 862 160 щеплень. Вакциновано – 2 038 239 осіб, з них отримали першу дозу – 2 038 237 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 823 923 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: