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За добу в Україні щепили від COVID 94,5 тисячі людей

Субота, 3 липня 2021, 10:09

За добу 2 липня в Україні проти COVID-19 було щеплено 94 547 осіб, з них вакциновано першою дозою – 37 107 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) –  57 440 осіб.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: За 2 липня було зроблено на 3 588 щеплень більше, ніж за попередню добу

Вакцинацію здійснювали силами 559 мобільних бригад з імунізації, 1 410 пунктів щеплення і 26 центрів вакцинації.

Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у м. Києві – 15 257 щеплень, за весь період вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 376 772 щеплень.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 2 862 160 щеплень. Вакциновано – 2 038 239 осіб, з них отримали першу дозу – 2 038 237 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 823 923 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
  • На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19. 
  • У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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