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Нова пошта після вибухів у поштоматах перевірятиме посилки рентгеном і собаками

П'ятниця, 30 липня 2021, 12:12
Фото kg.ua

Компанія "Нова пошта" буде перевіряти усі посилки та вантажі за допомогою рентгену та кінологічних служб після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі.

Джерело: сайт Нової пошти

Дослівно: "Для нас ця подія – тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми дбаємо про те, щоб і наші співробітники, і клієнти почували себе у безпеці. Саме тому ми прийняли наступні рішення".

Деталі: Зокрема, Нова пошта вирішила:

Встановити рапіскани та рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів на всіх терміналах та депо (досі їх використовували лише на двох сортувальних станціях у Києві і Львові),  

Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів,

Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Передісторія:

  • У ніч на 29 липня відбувся вибух у комірці поштомату Нової пошти в Києві, а згодом у комірці поштомату в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав.  

Українська правда
Теми: поштавибух


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