Нова пошта після вибухів у поштоматах перевірятиме посилки рентгеном і собаками

Компанія "Нова пошта" буде перевіряти усі посилки та вантажі за допомогою рентгену та кінологічних служб після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі.

Джерело: сайт Нової пошти

Дослівно: "Для нас ця подія – тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми дбаємо про те, щоб і наші співробітники, і клієнти почували себе у безпеці. Саме тому ми прийняли наступні рішення".

Деталі: Зокрема, Нова пошта вирішила:

Встановити рапіскани та рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів на всіх терміналах та депо (досі їх використовували лише на двох сортувальних станціях у Києві і Львові),

Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів,

Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

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