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Новая почта после взрывов в поштоматах будет проверять посылки рентгеном и собаками

Пятница, 30 июля 2021, 12:12
Фото kg.ua

Компания "Новая почта" будет проверять все посылки и грузы с помощью рентгена и кинологических служб после взрывов в поштоматах в Киеве и Одессе.

Источник: сайт Новой почты

Дословно: "Для нас это событие – тревожный сигнал настроений в обществе. Вопрос безопасности важен для Новой почты. Мы заботимся о том, чтобы и наши сотрудники, и клиенты чувствовали себя в безопасности. Именно поэтому мы приняли следующие решения".

Детали: В частности, Новая почта решила:

Установить раписканы и рентгенотелевизионные установки для проверки посылок и грузов на всех терминалах и депо (до сих пор их использовали только на двух сортировочных станциях в Киеве и Львове),

Начать сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех регионах для выявления подозрительных посылок и грузов,

Внедрить процесс полной идентификации клиентов для предотвращения ситуаций отправки подозрительных посылок через подставных или несуществующих людей.

Предыстория:

  • В ночь на 29 июля произошел взрыв в ячейке поштомата Новой почты в Киеве, а затем в ячейке поштомата в Одессе. Во время взрывов никто не пострадал.

Украинская правда
Темы: почтавзрыв
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