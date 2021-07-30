Першу жінку-командувача призначили у ЗСУ

Міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора Головної інспекції міністерства Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил ЗСУ.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова Тарана: "Вперше жінка очолила одне з командувань у ЗСУ. Поступально рухаємось до побудови Збройних Сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО, жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками.

Треба відзначити, що свою безумовну підтримку цього вибору після особистого спілкування висловив Верховний головнокомандувач, президент Володимир Зеленський".

Деталі: На його думку, це призначення не про гендерну рівність, а, передусім, про фаховість. Таран наголосив, що в армії "на першому місці мають бути кваліфікованість, моральні якості людини та патріотизм".

Міністр чекає від Остащенко "наведення ладу у медичній службі, удосконалення процесів медичного забезпечення армії, створення сприятливих умов для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, зменшення корупційних ризиків та синхронізації процесів усіх складових Медичних сил".

Нагадаємо: Першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала у 2018 році начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей.