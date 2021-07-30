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Первую женщину-командующего назначили в ВСУ

Пятница, 30 июля 2021, 17:36

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской службы, главного инспектора Главной инспекции министерства Татьяны Остащенко на должность командующего Медицинских сил ВСУ.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь Тарана: "Впервые женщина возглавила одно из командований в ВСУ. Поступательно движемся к построению Вооруженных Сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО, женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами.

Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский".

Детали: По его мнению, это назначение не о гендерном равенстве, а, прежде всего, о профессионализме. Таран отметил, что в армии "на первом месте должны быть квалификация, моральные качества человека и патриотизм".

Министр ждет от Остащенко "наведение порядка в медицинской службе, совершенствование процессов медицинского обеспечения армии, создание благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО, уменьшение коррупционных рисков и синхронизации процессов всех составляющих Медицинских сил".

Напомним: Первой украинкой, которая получила звание генерал-майора медицинской службы, стала в 2018 году начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

Украинская правда
Темы: МинобороныТаран АндрейВооруженные силыНАТО
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