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СНБО ввела санкции еще против трех контрабандистов – немца и украинцев

Пятница, 30 июля 2021, 18:41

Совет нацбезопасности и обороны расширила список контрабандистов, к которым вводятся санкции – в него вошли еще три человека и 24 связанных с ними компании.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга

Прямая речь Данилова: "Следующий вопрос, который мы рассмотрели - вопрос применения персональных экономических санкций. Как вы все уже знаете, мы начали в свое время работать с категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предыдущие списки. Эти списки были дополнены.

На этот раз список формировала не Служба безопасности, а МВД во главе с министром Денисом Монастырским.

В этот список вошли три физических лица, а именно - Александр Акст, гражданин Германии 1986 г.р., граждане Украины Валерий Фальковский 1974 г.р. и Владислав Студенец 1984 г.р.

Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, так же вошли в список.

Мы не собираемся останавливаться. Кто и дальше будет продолжать заниматься этим позорным делом, будут попадать под санкции СНБО.

Что было раньше: На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

Роман Петренко, УП
Темы: СНБОсанкцииконтрабанда
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