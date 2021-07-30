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Данілов про закиди Разумкова: Хотів би послухати, хто в РНБО є олігарх

П'ятниця, 30 липня 2021, 19:21
Данілов про закиди Разумкова: Хотів би послухати, хто в РНБО є олігарх

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав дочекатися голосування в другому читанні законопроєкту про олігархів, але дав зрозуміти, що не вбачає конфлікту інтересів у РНБО при визначенні відповідного статуса.

Джерело: Данілов на брифінгу після засідання РНБО у п’ятницю, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: У секретаря РНБО поцікавились позицією щодо того, що голова парламенту Дмитро Разумков, низка депутатів та експертів, вбачають конфлікт інтересів у закріпленні функції визначення статусу олігарха за РНБО та виступають за передачу такої ролі до НАЗК.

Пряма  мова Данілова: "Я хотів би зауважити, якщо поважний пан, член Ради нацбезпеки і оборони, голова Верховної Ради вважає, що серед нас 23-х членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігарх, щоб тут був конфлікт інтересів.

Що стосується остаточної редакції закону, це будуть визначатися депутати, в тому числі і пан Разумков, тому ми маємо аналізувати вже остаточну редакцію цього законопроєкту. Первинна його редакція (передбачала, що список олігархів формує РНБО –ред.), Володимир Олександрович (Зеленський –ред.)  подав, Офіс президента і апарат РНБО опрацював, свою версію ми подали, зараз очікуємо на друге голосування".

Деталі: Варто зазначити, що спікер ВР Дмитро Разумков не був присутній на виїзному засіданні РНБО 30 липня в Краматорську. Він пояснював це тим, що про засідання стало відомо вже тоді, коли він запланував свою робою поїздку в регіони. Разумков також пропускав засідання РНБО у дні, коли засідала Верховна Рада.

Що передувало: Разумков висловлював думку, що "РНБО є координаційним органом і не  може мати повноважень визначати, чи є особа олігархом". На його думку таку функцію слід надати структурі при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Він вказував, що до складу РНБО входить невизначена кількість людей, і вона не обмежена та може змінюватись.

За словами спікера, існує і конфлікт інтересів: якщо хтось із РНБО буде перебувати в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу, то він не проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОолігархиРазумков Дмитро
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