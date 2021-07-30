Данилов о словах Разумкова: Хотел бы послушать, кто в СНБО является олигархом

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал дождаться голосования во втором чтении законопроекта об олигархах, но дал понять, что не видит конфликта интересов в СНБО при определении соответствующего статуса.

Источник: Данилов на брифинге после заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопросы журналистов

Детали: У секретаря СНБО поинтересовались позицией относительно того, что председатель парламента Дмитрий Разумков, ряд депутатов и экспертов, видят конфликт интересов в закреплении функции определения статуса олигарха за СНБО и выступают за передачу такой роли НАПК.

Прямая речь Данилова: "Я хотел бы отметить, если почтенный господин, член Совета нацбезопасности и обороны, председатель Верховной Рады считает, что среди нас 23-х членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы послушать, кто из нас здесь есть олигарх, чтобы здесь был конфликт интересов.

Что касается окончательной редакции закона, это будут определяться депутаты, в том числе и господин Разумков, поэтому мы должны анализировать уже окончательную редакцию этого законопроекта. Первичная его редакция (предполагала, что список олигархов формирует СНБО -ред.), Владимир Александрович (Зеленский ред.) подал, Офис президента и аппарат СНБО прозработал, свою версию мы подали, сейчас ожидаем второе голосование".

Детали: Стоит отметить, что спикер ВР Дмитрий Разумков не присутствовал на выездном заседании СНБО 30 июля в Краматорске. Он объяснял это тем, что о заседании стало известно уже тогда, когда он запланировал свою рабочую поездку в регионы. Разумков также пропускал заседания СНБО в дни, когда заседала Верховная Рада.

Что предшествовало: Разумков высказывал мнение, что "СНБО является координационным органом и не может иметь полномочий определять, является ли лицо олигархом". По его мнению такую ​​функцию следует предоставить структуре при Национальному агентству по предупреждению коррупции.

Он указывал, что в состав СНБО входит неопределенное количество людей, и оно не ограничено и может изменяться.

По словам спикера, существует и конфликт интересов: если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов.