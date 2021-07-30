НАБУшники зібралися біля будівлі СБУ
П'ятниця, 30 липня 2021, 19:36
Журналісти побачили співробітників НАБУ біля будівлі СБУ, ймовірно, йдеться про затримання Службою безпеки екссудді Миколи Чауса.
Джерело: СБУ та НАБУ в коментарі "Українській правді", журналістка "Схем" Валерія Єгошина, журналіст Станіслав Речинський у Facebook
Пряма мова Єгошиної: "Є інформація, що хочуть забрати легендарного суддю Чауса".
Деталі: Речинський написав, що НАБУ "штурмує СБУ".
УП звернулася до відомств за коментарями. На прохання прокоментувати у НАБУ відповіли: "Коментарі згодом".
В Службі безпеки сказали, що "СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом".
Що було раніше:
- 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
- Сам Чаус в одному спідньому нібито повідомив, що був викрадений невідомими особами.
- Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати детективам підозрюваного.
Українська правда