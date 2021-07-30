НАБУшники зібралися біля будівлі СБУ

Журналісти побачили співробітників НАБУ біля будівлі СБУ, ймовірно, йдеться про затримання Службою безпеки екссудді Миколи Чауса.

Джерело: СБУ та НАБУ в коментарі "Українській правді", журналістка "Схем" Валерія Єгошина, журналіст Станіслав Речинський у Facebook

Пряма мова Єгошиної: "Є інформація, що хочуть забрати легендарного суддю Чауса".

Деталі: Речинський написав, що НАБУ "штурмує СБУ".

УП звернулася до відомств за коментарями. На прохання прокоментувати у НАБУ відповіли: "Коментарі згодом".

В Службі безпеки сказали, що "СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом".

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