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НАБУшники зібралися біля будівлі СБУ

П'ятниця, 30 липня 2021, 19:36
НАБУшники зібралися біля будівлі СБУ

Журналісти побачили співробітників НАБУ біля будівлі СБУ, ймовірно, йдеться про затримання Службою безпеки екссудді Миколи Чауса.

Джерело: СБУ та НАБУ в коментарі "Українській правді", журналістка "Схем" Валерія Єгошина, журналіст Станіслав Речинський у Facebook

Пряма мова Єгошиної: "Є інформація, що хочуть забрати легендарного суддю Чауса".

Деталі: Речинський написав, що НАБУ "штурмує СБУ".

УП звернулася до відомств за коментарями. На прохання прокоментувати у НАБУ відповіли: "Коментарі згодом".

В Службі безпеки сказали, що "СБУ працює у звичному режимі. Деталі щодо Чауса – згодом".

Що було раніше:

  • 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.
  • Сам Чаус в одному спідньому нібито повідомив, що був викрадений невідомими особами.
  • Чауса затримали співробітники Служби безпеки. У НАБУ закликали передати детективам підозрюваного.

Українська правда

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Теми: НАБУСБУ
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