Чауса забрали СБУшники, НАБУ просить віддати

У Національному бюро розслідувань закликали передати детективам підозрюваного екссуддю Миколу Чауса, якого виявили у селі на Вінниччині.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили.

Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро".

Деталі: За словами джерела УП в правоохоронних органах, суддю Чауса затримали співробітники Служби безпеки.

Що було раніше: 30 липня стало відомо, що екссуддю Чауса, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині.

Сам Чаус в одному спідньому нібито повідомив, що був викрадений невідомими особами.

Передісторія: