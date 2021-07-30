Судью Чауса нашли в одном исподнем в селе в Винницкой области

Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка в Винницкой области.

Источник: Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, адвокат Чауса, полиция Винницкой области, источники в правоохранительных органах в комментарии "Украинской правде", "Следствие. Инфо" со ссылкой на председателя Мазуривского сельского совета Валерия Грунькивского

Прямая речь Грунькивского: "Он пришел в шортах, весь грязный был, и с голым торсом. Он голодный был, мы ему есть дали".

Детали: По словам Грунькивского, Чаус сам пришел в здание сельсовета, он рассказал, что его похитили. Какое-то время судья находился в сельсовете, где его накормили. После этого, по словам сельского головы, приехали сотрудники СБУ и забрали Чауса с собой.

Цензор.НЕТ также обнародовал фото Чауса в одном белье, указав, что снимок сделали в сельсовете.

Адвокат Чауса Александр Вишневый подтвердил "Украинской правде", что на фото судья Чаус.

В то же время Вишневый не смог сообщить, где сейчас находится его клиент.

Адвокат планирует связаться с женой Чауса, которая сейчас в Молдове. По его словам, если информация подтвердится, придется отправляться в Винницкую область.

В полиции Винницкой области УП сообщили, что у них "никакой информации нет, полиция это дело не расследует".

В то же время источники "Украинской правды" в правоохранительных органах подтверждают, что Чауса нашли в селе в Винницкой области. По словам собеседника УП, в полицию обратился староста.

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