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Судью Чауса нашли в одном исподнем в селе в Винницкой области

Пятница, 30 июля 2021, 15:44
Судью Чауса нашли в одном исподнем в селе в Винницкой области
фото из ТГ Андрея Цаплиенко

Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуривка в Винницкой области.

Источник: Цензор.НЕТ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, адвокат Чауса, полиция Винницкой области, источники в правоохранительных органах в комментарии "Украинской правде", "Следствие. Инфо" со ссылкой на председателя Мазуривского сельского совета Валерия Грунькивского

Прямая речь Грунькивского: "Он пришел в шортах, весь грязный был, и с голым торсом. Он голодный был, мы ему есть дали".

Детали: По словам Грунькивского, Чаус сам пришел в здание сельсовета, он рассказал, что его похитили. Какое-то время судья находился в сельсовете, где его накормили. После этого, по словам сельского головы, приехали сотрудники СБУ и забрали Чауса с собой.

Цензор.НЕТ также обнародовал фото Чауса в одном белье, указав, что снимок сделали в сельсовете.

Адвокат Чауса Александр Вишневый подтвердил "Украинской правде", что на фото судья Чаус.

В то же время Вишневый не смог сообщить, где сейчас находится его клиент.

Адвокат планирует связаться с женой Чауса, которая сейчас в Молдове. По его словам, если информация подтвердится, придется отправляться в Винницкую область.

В полиции Винницкой области УП сообщили, что у них "никакой информации нет, полиция это дело не расследует".

В то же время источники "Украинской правды" в правоохранительных органах подтверждают, что Чауса нашли в селе в Винницкой области. По словам собеседника УП, в полицию обратился староста.

Предыстория:

  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тісяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
  • 1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Он добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
  • 3 апреля 2021 года стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили Чауса в центре Кишинева. МВД Молдовы установило часть организаторов похищения Чауса и задержало одного подозреваемого. По данным СМИ, к похищению Чауса могли быть причастны украинские разведчики. Глава МИД Дмитрий Кулеба уверял в непричастности Украины.
  • 17 мая Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в воинской части ГПСУ в Киевской области.
  • В Национальном антикоррупционном бюро 30 апреля заявляли, что экстрадиционная процедура выдачи экс-судьи Николая Чауса из Молдовы официально продолжается.
  • Служба информации и безопасности Молдовы отрицала подлинность опубликованного в СМИ документа с именами 29 сотрудников Службы госохраны Украины, которые якобы могли быть причастны к похищению Чауса.
  • 23 июля генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины. В Министерстве иностранных дел заявили, что расследование всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧаусВинницкая область
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