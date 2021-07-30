НАБУшники собрались у здания СБУ
Пятница, 30 июля 2021, 19:36
Журналисты увидели сотрудников НАБУ у здания СБУ, вероятно, речь идет о задержании Службой безопасности экс-судьи Николая Чауса.
Источник: СБУ и НАБУ в комментарии "Украинской правде", журналистка "Схем" Валерия Егошина, журналист Станислав Речинский в Facebook
Прямая речь Егошиной: "Есть информация, что хотят забрать легендарного судью Чауса".
Детали: Речинский написал, что НАБУ "штурмует СБУ".
УП обратилась к ведомствам за комментариями. На просьбу прокомментировать в НАБУ ответили: "Комментарии впоследствии".
В Службе безопасности сказали, что "СБУ работает в обычном режиме. Детали по Чаусу – со временем".
Что было раньше:
- 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
- Сам Чаус в одном исподнем якобы сообщил, что был похищен неизвестными лицами.
- Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать детективам Чауса.
Украинская правда