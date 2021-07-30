НАБУшники собрались у здания СБУ

Журналисты увидели сотрудников НАБУ у здания СБУ, вероятно, речь идет о задержании Службой безопасности экс-судьи Николая Чауса.

Источник: СБУ и НАБУ в комментарии "Украинской правде", журналистка "Схем" Валерия Егошина, журналист Станислав Речинский в Facebook

Прямая речь Егошиной: "Есть информация, что хотят забрать легендарного судью Чауса".

Детали: Речинский написал, что НАБУ "штурмует СБУ".

УП обратилась к ведомствам за комментариями. На просьбу прокомментировать в НАБУ ответили: "Комментарии впоследствии".

В Службе безопасности сказали, что "СБУ работает в обычном режиме. Детали по Чаусу – со временем".

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