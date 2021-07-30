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НАБУшники собрались у здания СБУ

Пятница, 30 июля 2021, 19:36
НАБУшники собрались у здания СБУ

Журналисты увидели сотрудников НАБУ у здания СБУ, вероятно, речь идет о задержании Службой безопасности экс-судьи Николая Чауса.

Источник: СБУ и НАБУ в комментарии "Украинской правде", журналистка "Схем" Валерия Егошина, журналист Станислав Речинский в Facebook

Прямая речь Егошиной: "Есть информация, что хотят забрать легендарного судью Чауса".

Детали: Речинский написал, что НАБУ "штурмует СБУ".

УП обратилась к ведомствам за комментариями. На просьбу прокомментировать в НАБУ ответили: "Комментарии впоследствии".

В Службе безопасности сказали, что "СБУ работает в обычном режиме. Детали по Чаусу – со временем".

Что было раньше:

  • 30 июля стало известно, что экс-судью Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области.
  • Сам Чаус в одном исподнем якобы сообщил, что был похищен неизвестными лицами.
  • Судью Чауса задержали сотрудники Службы безопасности. В НАБУ призвали передать детективам Чауса.

Украинская правда
Темы: НАБУСБУ
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