Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Афганистане продолжаются бои за город Герат

Суббота, 31 июля 2021, 01:22

Между боевиками "Талибана" и правительственными войсками Афганистана продолжаются бои в пригороде города Герат, центра одноименной провинции.

Источник: Радио Свобода

Детали: Группировка утверждает, что ее боевики вошли в провинциальную столицу, но афганские власти в Кабуле это отрицают. По их утверждению, наступление талибов было отбито.

Представитель Министерства внутренних дел страны Мирвайс Станекзай сообщил вечером 30 июля, что районы Энджел и Ґозара, прилегающие к городу Герат, контролируются правительственными войсками, а пригород столицы провинции "зачищен от "Талибана".

"Их (талибов - ред.) потери очень большие. Сейчас Ґозара и Энджел под нашим контролем. Оба района близки к городу Герат, они расположены в самом въезде в город", - сказал Станекзай.

Представитель министерства обороны Фавад Аман сообщил, что сотрудники безопасности и силовых служб отбили атаки "Талибана" на Герат, Кандагар, Гельменд и Тахар.

"Таликан, столица провинции Тахар, также очищен от "Талибана". В пригороде Кандагара афганские силовики перешли в наступление. Даст Бог, ситуация улучшится", - заявил Аман.

По сообщению афганского правительства, ему удалось отбить наступление талибов на Герат с помощью авиаударов. Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что операцию замедлило наличие гражданских в регионе.

Между тем Миссия помощи ООН в Афгаинстане сообщила, что в результате нападения на комплекс ООН в Герате 30 июля погиб один охранник.

По сообщению, нападавшие стреляли из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, несмотря на то, что вход в комплекс был четко обозначен как объект ООН.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Джалина Портер осудил нападение на комплекс.

"Мы и дальше призываем к немедленному прекращению насилия, продолжающемуся в Афганистане", - заявила Портер журналистам в Вашингтоне.

Напомним:

  • Соединенные Штаты и Евросуюз в общем коммюнике призвали стороны уменьшить насилие и защитить гражданское население Афганистана.
  • Правительство Афганистана на фоне нового наступления сил "Талибана" ввело комендантский час практически на всей подконтрольной ему территории.

Темы: Афганистанбоевые действия
powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоБританскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма

Синоптики объявили штормовое предупреждение: будет лить на западе

Свитолина завоевала "бронзу" Олимпиады в Токио

СБУ вышла с заявлением о Чаусе: предоставил информацию о похищении

РФ направила Украине ноту из-за декоммунизации советской звезды во Львове

Черногория начала требовать ковид-сертификат для доступа в рестораны: даже у туристов

Все новости...
Афганистан
Военные США нанесли более десятка авиаударов по "Талибану"
На фоне наступления талибов в Афганистане объявили комендантский час
США и ЕС призвали "Талибан" прекратить военное наступление в Афганистане
Последние новости
19:44
Фото, ВидеоВозобновились протесты против "паспорта здоровья" во Франции
19:22
В России разбился самолет Су-35
18:54
В Нидерландах полиция разоблачила "крупнейшую в истории страны" нарколабораторию
18:25
Шмыгаль: на сегодня более 25 инвесторов, которые хотят получить "Инвест-няню"
18:15
В Николаеве обнаружили 4 случая "Дельты": привезди из Турции и РФ
18:02
Враг дважды нарушил режим прекращения огня – ООС
17:45
В Финляндии прирост заражений приблизился к максимумам марта
17:34
НАПК нашло признаки уголовных преступлений в декларациях четырех нардепов
17:00
ФотоБританскую компанию-перевозчика заметили за использованием карты Украины без Крыма
16:51
Украина будет бороться, чтобы "Северный поток-2" не сертифицировали – Витренко
Все новости...