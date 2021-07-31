В Афганистане продолжаются бои за город Герат
Между боевиками "Талибана" и правительственными войсками Афганистана продолжаются бои в пригороде города Герат, центра одноименной провинции.
Источник: Радио Свобода
Детали: Группировка утверждает, что ее боевики вошли в провинциальную столицу, но афганские власти в Кабуле это отрицают. По их утверждению, наступление талибов было отбито.
Представитель Министерства внутренних дел страны Мирвайс Станекзай сообщил вечером 30 июля, что районы Энджел и Ґозара, прилегающие к городу Герат, контролируются правительственными войсками, а пригород столицы провинции "зачищен от "Талибана".
"Их (талибов - ред.) потери очень большие. Сейчас Ґозара и Энджел под нашим контролем. Оба района близки к городу Герат, они расположены в самом въезде в город", - сказал Станекзай.
Представитель министерства обороны Фавад Аман сообщил, что сотрудники безопасности и силовых служб отбили атаки "Талибана" на Герат, Кандагар, Гельменд и Тахар.
"Таликан, столица провинции Тахар, также очищен от "Талибана". В пригороде Кандагара афганские силовики перешли в наступление. Даст Бог, ситуация улучшится", - заявил Аман.
По сообщению афганского правительства, ему удалось отбить наступление талибов на Герат с помощью авиаударов. Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что операцию замедлило наличие гражданских в регионе.
Между тем Миссия помощи ООН в Афгаинстане сообщила, что в результате нападения на комплекс ООН в Герате 30 июля погиб один охранник.
По сообщению, нападавшие стреляли из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, несмотря на то, что вход в комплекс был четко обозначен как объект ООН.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Джалина Портер осудил нападение на комплекс.
"Мы и дальше призываем к немедленному прекращению насилия, продолжающемуся в Афганистане", - заявила Портер журналистам в Вашингтоне.
Напомним: