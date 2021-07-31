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"Дура і мерзотниця" – Лукашенко про Тихановську

Субота, 31 липня 2021, 02:05
Дура і мерзотниця – Лукашенко про Тихановську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав лідера білоруської опозиції "дурою і мерзотницею".

Джерело: Telegram-канал Nexta Live

Пряма мова Лукашенка: "Я сьогодні прочитав у доповіді, що її змусили виїхати з Білорусі та погрожували, що там мало не дітей схоплять і так далі.

Це після того, як їх хотіли спалити в цьому будинку, пам'ятаєте? Це ж все було сплановано спецслужбами, коли вони зібрали координаційну раду і повели в окремий будинок. І ця (Тихановська – ред.) дура туди поперлася.

І на наступний день вона прибігла. Я кажу, що ми зробили все, що ти просила. Ну їдь до дітей! Я розумію. Я взагалі проти жінок не воюю.

Не встигла виїхати, як мені дзвонять. Каже, що у неї немає грошей.

Кажу: візьми в державній компанії 15 тисяч доларів. Ось що було. А тепер вона розповідає, що їй погрожували, що дітей у неї забирали... Мерзотниця".

Нагадаємо:

  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала створити міжнародний трибунал "для розслідування військових злочинів, скоєних Олександром Лукашенком".
  • Президент США Джо Байден провів зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоТихановська
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