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"Дура и мерзавка" – Лукашенко о Тихановской

Суббота, 31 июля 2021, 02:05

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал лидера белорусской оппозиции "дурой и мерзавкой".

Источник: Telegram канал Nexta Live

Прямая речь Лукашенко: "Я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и так далее.

Это после того, как их хотели сжечь в этом доме, помните? Это же все было спланировано спецслужбами, когда они собрали координационный совет и повели в отдельный дом. И эта (Тихановская – ред.) дура туда поперлась.

И на следующий день она прибежала. Я говорю, что мы сделали все, что ты просила. Ну, езжай к детям! Я понимаю. Я вообще против женщины не воюю.

Не успела уехать, как мне звонят. Говорит, что у нее нет денег.

Говорю: возьми в государственной компании 15 000 долларов. Вот что было. А теперь она говорит, что ей угрожали, что детей у нее забирали... мерзавка".

Напомним:

  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал "для расследования военных преступлений, совершенных Александром Лукашенко".
  • Президент США Джо Байден провел встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкоТихановская
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