Правительство США отказало Безосу в заключении контракта на строительство лунного модуля

Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.

Источник: CNBC

Дословно Счетная палата США (GAO): "NASA не нарушило закон или регламент закупок, когда определило одного победителя... оценка всех трех предложений была умеренной и соответствовала действующему законодательству о закупках, нормативным актам и условиям конкурса".

Дословно Blue Origin: "Программа "Система высадки человека"(на Луну - ред.) должна иметь конкуренцию – это лучшее решение для NASA и нашей страны".

Детали: Компания обжаловала решение о выделении 2, 9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно определить нескольких поставщиков, а не отдавать предпочтение одному.

Однако GAO, куда было подана жалоба, заявила, что протест отклонен.

Что предшествовало: В понедельник бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.

Предыстория: