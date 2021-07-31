Правительство США отказало Безосу в заключении контракта на строительство лунного модуля
Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.
Источник: CNBC
Дословно Счетная палата США (GAO): "NASA не нарушило закон или регламент закупок, когда определило одного победителя... оценка всех трех предложений была умеренной и соответствовала действующему законодательству о закупках, нормативным актам и условиям конкурса".
Дословно Blue Origin: "Программа "Система высадки человека"(на Луну - ред.) должна иметь конкуренцию – это лучшее решение для NASA и нашей страны".
Детали: Компания обжаловала решение о выделении 2, 9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно определить нескольких поставщиков, а не отдавать предпочтение одному.
Однако GAO, куда было подана жалоба, заявила, что протест отклонен.
Что предшествовало: В понедельник бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.
Предыстория:
- Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.
- Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.
- Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.
- Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.