Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство США отказало Безосу в заключении контракта на строительство лунного модуля

Суббота, 31 июля 2021, 02:58
Правительство США отказало Безосу в заключении контракта на строительство лунного модуля

Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.

Источник: CNBC

Дословно Счетная палата США (GAO): "NASA не нарушило закон или регламент закупок, когда определило одного победителя... оценка всех трех предложений была умеренной и соответствовала действующему законодательству о закупках, нормативным актам и условиям конкурса".

Дословно Blue Origin: "Программа "Система высадки человека"(на Луну - ред.) должна иметь конкуренцию – это лучшее решение для NASA и нашей страны".

Детали: Компания обжаловала решение о выделении 2, 9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно определить нескольких поставщиков, а не отдавать предпочтение одному.

Однако GAO, куда было подана жалоба, заявила, что протест отклонен.

Что предшествовало: В понедельник бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.

Предыстория:

  • Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.
  • Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.
  • Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.
  • Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: