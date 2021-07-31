Штати ввели санкції проти поліції Куби
Субота, 31 липня 2021, 03:55
Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти Революційної національної поліції Куби, а також двох високопоставлених керівників цього відомства за причетність до утисків мирних демонстрацій і опозиції.
Джерело: Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США
Дослівно OFAC: "Міністерство фінансів і надалі буде призначати санкції щодо кубинського режиму і тих, хто має причетність до порушень прав людини".
Деталі: Санкції запровадили у рамках Глобального акту Магнітського.
Під дію санкцій потрапили Революційна національна поліція Куби – силовий орган, що входить до складу МВС республіки, його очільник Оскар Кальехас Валькарсе та перший заступник Эдді Сієрра Аріас.
Передісторія:
- Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго 11 липня, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.
- Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого у країні.
- Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії, коли Куба перебувала під санкціями США.
- Президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".
- США запровадили санкції щодо винних у придушенні протестів на Кубі, зокрема проти міністра оборони та підрозділу спецназу.
Українська правда