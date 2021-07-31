Штати ввели санкції проти поліції Куби

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти Революційної національної поліції Куби, а також двох високопоставлених керівників цього відомства за причетність до утисків мирних демонстрацій і опозиції.

Джерело: Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США

Дослівно OFAC: "Міністерство фінансів і надалі буде призначати санкції щодо кубинського режиму і тих, хто має причетність до порушень прав людини".

Деталі: Санкції запровадили у рамках Глобального акту Магнітського.

Під дію санкцій потрапили Революційна національна поліція Куби – силовий орган, що входить до складу МВС республіки, його очільник Оскар Кальехас Валькарсе та перший заступник Эдді Сієрра Аріас.

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