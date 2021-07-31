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Штати ввели санкції проти поліції Куби

Субота, 31 липня 2021, 03:55
Штати ввели санкції проти поліції Куби

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції проти Революційної національної поліції Куби, а також двох високопоставлених керівників цього відомства за причетність до утисків мирних демонстрацій і опозиції.

Джерело: Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США

Дослівно OFAC: "Міністерство фінансів і надалі буде призначати санкції щодо кубинського режиму і тих, хто має причетність до порушень прав людини".

Деталі: Санкції запровадили у рамках Глобального акту Магнітського.

Під дію санкцій потрапили Революційна національна поліція Куби – силовий орган, що входить до складу МВС республіки, його очільник Оскар Кальехас Валькарсе та перший заступник Эдді Сієрра Аріас.

Передісторія:

  • Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго 11 липня, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.
  • Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого у країні.
  • Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії, коли Куба перебувала під санкціями США.
  • Президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".
  • США запровадили санкції щодо винних у придушенні протестів на Кубі, зокрема проти міністра оборони та підрозділу спецназу.

Українська правда

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Теми: санкціїСШАакції
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