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Штаты ввели санкции против полиции Кубы

Суббота, 31 июля 2021, 03:55

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Революционной национальной полиции Кубы, а также двух высокопоставленных руководителей этого ведомства за причастность к притеснениям мирных демонстраций и оппозиции.

Источник: Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США

Дословно OFAC: "Министерство финансов и в дальнейшем будет назначать санкции в отношении кубинского режима и тех, кто имеет отношение к нарушениям прав человека".

Детали: Санкции ввели в рамках Глобального акта Магнитского.

Под действие санкций попали Революционная национальная полиция Кубы – силовой орган, входящий в состав МВД республики, его руководитель Оскар Кальехас Валькарсе и первый заместитель Эдди Сиерра Ариас.

Предыстория:

  • Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго 11 июля, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
  • Протесты проходили на фоне нового максимума случаев коронавируса и смертей от болезни, зафиксированного в стране.
  • Социальный гнев обусловлен нехваткой продуктов и лекарств с начала эпидемии, когда Куба находилась под санкциями США.
  • Президент и глава Коммунистической партии Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что США несут ответственность за беспорядки. Также он призвал сторонников противостоять "провокациям".
  • США ввели санкции в отношении виновных в подавлении протестов на Кубе, в частности против министра обороны и подразделения спецназа.

Украинская правда
Темы: санкцииСШАакции
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